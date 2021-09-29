Призыв 2021 - сколько юношей заберут в армию в этом году

https://racurs.ua/n160891-prizyv-2021-skolko-unoshey-zaberut-v-armiu-v-etom-godu-spisok.html

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Призыв 2021 стартует 1 октября. Стало известно, сколько юношей в этом году заберут в ряды Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

В течение октября-декабря в Украине должны призвать на срочную военную службу 13 тыс. 575 человек. Об этом говорится в разработанном Министерством обороны проекте постановления об утверждении числа граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу.

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправят 6 тыс. 500 человек, Госспецтранслужбу — 600 человек, Национальную гвардию Украины — 4 тыс. 775 человек, Госпогранслужбу — 1 тыс. 700.

Больше всего призывников из Днепропетровской области — 1 тыс. 300, наименьше из Луганщины — 196.

Общий план призыва от областей:

Винницкая область — 654;

Волынская область — 478;

Днепропетровская область — 1 тыс. 300;

Донецкая область — 357;

Житомирская область — 520;

Закарпатская область — 303;

Запорожская область- 603;

Ивано-Франковская область — 418;

Киевская область — 549;

Кировоградская область — 510;

Луганская область — 196;

Львовская область — 648;

Николаевская область — 540;

Одесская область — 735;

Полтавская область — 520;

Ровенская область — 438;

Сумская область — 467;

Тернопольская область — 417;

Харьковская область — 972;

Херсонская область — 510;

Хмельницкая область — 584;

Черкасская область — 524;

Черновицкая область — 323;

Черниговская область — 467;

Киев — 544.

В общем призывная кампания обойдется бюджету в более 62 млн грн.