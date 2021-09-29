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Ракурс
Призыв 2021 - сколько юношей заберут в армию в этом году

Призыв 2021 — сколько юношей заберут в армию в этом году (СПИСОК)

29 сен 2021, 12:15
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Призыв 2021 стартует 1 октября. Стало известно, сколько юношей в этом году заберут в ряды Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

В течение октября-декабря в Украине должны призвать на срочную военную службу 13 тыс. 575 человек. Об этом говорится в разработанном Министерством обороны проекте постановления об утверждении числа граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу.

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправят 6 тыс. 500 человек, Госспецтранслужбу — 600 человек, Национальную гвардию Украины — 4 тыс. 775 человек, Госпогранслужбу — 1 тыс. 700.

Больше всего призывников из Днепропетровской области — 1 тыс. 300, наименьше из Луганщины — 196.

Общий план призыва от областей:

  • Винницкая область — 654;

  • Волынская область — 478;

  • Днепропетровская область — 1 тыс. 300;

  • Донецкая область — 357;

  • Житомирская область — 520;

  • Закарпатская область — 303;

  • Запорожская область- 603;

  • Ивано-Франковская область — 418;

  • Киевская область — 549;

  • Кировоградская область — 510;

  • Луганская область — 196;

  • Львовская область — 648;

  • Николаевская область — 540;

  • Одесская область — 735;

  • Полтавская область — 520;

  • Ровенская область — 438;

  • Сумская область — 467;

  • Тернопольская область — 417;

  • Харьковская область — 972;

  • Херсонская область — 510;

  • Хмельницкая область — 584;

  • Черкасская область — 524;

  • Черновицкая область — 323;

  • Черниговская область — 467;

  • Киев — 544.

В общем призывная кампания обойдется бюджету в более 62 млн грн.


Источник: Ракурс


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