Призыв 2021 — сколько юношей заберут в армию в этом году (СПИСОК)https://racurs.ua/n160891-prizyv-2021-skolko-unoshey-zaberut-v-armiu-v-etom-godu-spisok.htmlРакурс
Призыв 2021 стартует 1 октября. Стало известно, сколько юношей в этом году заберут в ряды Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.
В течение октября-декабря в Украине должны призвать на срочную военную службу 13 тыс. 575 человек. Об этом говорится в разработанном Министерством обороны проекте постановления об утверждении числа граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу.
В Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправят 6 тыс. 500 человек, Госспецтранслужбу — 600 человек, Национальную гвардию Украины — 4 тыс. 775 человек, Госпогранслужбу — 1 тыс. 700.
Больше всего призывников из Днепропетровской области — 1 тыс. 300, наименьше из Луганщины — 196.
Общий план призыва от областей:
Винницкая область — 654;
Волынская область — 478;
Днепропетровская область — 1 тыс. 300;
Донецкая область — 357;
Житомирская область — 520;
Закарпатская область — 303;
Запорожская область- 603;
Ивано-Франковская область — 418;
Киевская область — 549;
Кировоградская область — 510;
Луганская область — 196;
Львовская область — 648;
Николаевская область — 540;
Одесская область — 735;
Полтавская область — 520;
Ровенская область — 438;
Сумская область — 467;
Тернопольская область — 417;
Харьковская область — 972;
Херсонская область — 510;
Хмельницкая область — 584;
Черкасская область — 524;
Черновицкая область — 323;
Черниговская область — 467;
Киев — 544.
В общем призывная кампания обойдется бюджету в более 62 млн грн.