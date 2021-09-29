Остатки ДНК ученые нашли в китайском динозавре. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n160892-ostatki-dnk-uchenye-nashli-v-kitayskom-dinozavre.html

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Научное открытие сделали китайские исследователи, которые изучали останки динозавра из рода Caudipteryx.

Ученые извлекли образцы суставного хряща, оставшиеся на бедренной кости животного. Остатки клеток обработали специальным красителем, который окрашивает клеточные ядра. Об этом сообщает Communications Biology.

Выяснилось, что в клетках отчасти сохранился хроматин, то есть комплексы ДНК с белками. Пока что авторы работы говорят о динозавровой ДНК с осторожностью, потому что ее присутствие нужно подтвердить другими, более точными методами.

Но если все окажется действительно так, то это будет ДНК возрастом около 125 млн лет — именно таков возраст динозавра с сохранившимся хрящом.

Caudipteryx — это небольшие, размером с павлина, всеядные ящеры, бегавшие по берегам доисторических озер на территории бывшей провинции Жэхэ на северо-востоке Китая.

Напомним, научное открытие ученых свидетельствует об открытии нового вида динозавров. Останки животного необычны тем, что у него есть защитные шипы, которые срослись со скелетом. По словам исследователей, это является беспрецедентным явлением в животном мире.

Источник: Communications Biology