Летающие автомобили разрабатывает Honda. Фото: Интерфакс

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Ракурс

Honda, автомобильная компания, планирует выпустить летающий автомобиль. Он выйдет на рынок в 2030 году или позже.

Компания планирует создать машину, способную пролетать довольно длинные расстояния. Об этом сообщили в пресс-службе Honda.

Автомобильный производитель разрабатывает электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL).

Японская компания сообщает, что многие подобные модели, разрабатываемые сейчас другими внутренними и зарубежными производителями, способны пролетать около 100 км.

Однако, по словам представителей Hondа, ее модель сможет преодолевать по воздуху расстояние до 400 км и позволит осуществлять пассажирские перевозки между городами.

Компания планирует провести испытательные полеты своей модели eVTOL в США уже в 2023 году.