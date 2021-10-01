Назад в будущее — летающие автомобили разрабатывает Honda (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n161018-nazad-v-buduschee-letauschie-avtomobili-razrabatyvaet-honda-foto-video.htmlРакурс
Honda, автомобильная компания, планирует выпустить летающий автомобиль. Он выйдет на рынок в 2030 году или позже.
Компания планирует создать машину, способную пролетать довольно длинные расстояния. Об этом сообщили в пресс-службе Honda.
Автомобильный производитель разрабатывает электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL).
Японская компания сообщает, что многие подобные модели, разрабатываемые сейчас другими внутренними и зарубежными производителями, способны пролетать около 100 км.
Однако, по словам представителей Hondа, ее модель сможет преодолевать по воздуху расстояние до 400 км и позволит осуществлять пассажирские перевозки между городами.
Компания планирует провести испытательные полеты своей модели eVTOL в США уже в 2023 году.