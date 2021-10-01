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Ракурс
Летающие автомобили разрабатывает Honda. Фото: Интерфакс

Назад в будущее — летающие автомобили разрабатывает Honda (ФОТО, ВИДЕО)

1 окт 2021, 13:36
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Honda, автомобильная компания, планирует выпустить летающий автомобиль. Он выйдет на рынок в 2030 году или позже.

Компания планирует создать машину, способную пролетать довольно длинные расстояния. Об этом сообщили в пресс-службе Honda.

Автомобильный производитель разрабатывает электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL).

Японская компания сообщает, что многие подобные модели, разрабатываемые сейчас другими внутренними и зарубежными производителями, способны пролетать около 100 км.

Однако, по словам представителей Hondа, ее модель сможет преодолевать по воздуху расстояние до 400 км и позволит осуществлять пассажирские перевозки между городами.

Компания планирует провести испытательные полеты своей модели eVTOL в США уже в 2023 году.


Источник: Ракурс


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