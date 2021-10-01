Літаючі автомобілі розробляє Honda. Фото: Інтерфакс

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Honda, автомобільна компанія, планує випустити літаючий автомобіль. Він вийде на ринок у 2030 році або пізніше.

Компанія планує створити машину, здатну літати на досить довгі відстані. Про це повідомили в прес-службі Honda.

Автомобільний виробник розробляє електричний літальний апарат з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL).

Японська компанія повідомляє, що багато подібних моделей, що розробляються зараз іншими внутрішніми та закордонними виробниками, здатні пролітати близько 100 км.

Однак, за словами представників Hondа, її модель зможе долати відстань до 400 км і здійснюватиме пасажирські перевезення між містами.

Компанія планує провести випробувальні польоти своєї моделі eVTOL в США вже у 2023 році.