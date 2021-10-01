Андрій Лисаківський, фото: «Думская»

https://racurs.ua/ua/n161017-v-ukrayinskogo-futbolnogo-arbitra-strilyaly-v-odesi-postrajdalyy-u-komi.html

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Андрій Лисаківський, український футбольний арбітр, отримав важке вогнепальне поранення.

Інцидент стався в Одесі. Про це повідомляє видання «Думская».

За інформацією видання, у футбольного функціонера вистрілив з рушниці неадекватний сусід матері, до якої Лисаківський прийшов в гості.

Лисаківського госпіталізували до Міської клінічної лікарні № 11 Одеси, де йому зробили операцію. Наразі арбітр перебуває в комі, у нього вражені селезінка, легеня та кишечник,

Лисаківський — колишній футболіст, нападник. Суддівську кар'єру він почав ще у 2002 році, а в 2013 році дебютував у Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, нещодавно в одному із сіл Подільського району Донеччини чоловік з обрізом мисливської рушниці та гранатами влаштував стрілянину.

Джерело: «Думская»