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Ракурс
Андрій Лисаківський, фото: «Думская»

В українського футбольного арбітра стріляли в Одесі — постраждалий у комі

1 жов 2021, 13:34
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Андрій Лисаківський, український футбольний арбітр, отримав важке вогнепальне поранення.

Інцидент стався в Одесі. Про це повідомляє видання «Думская».

За інформацією видання, у футбольного функціонера вистрілив з рушниці неадекватний сусід матері, до якої Лисаківський прийшов в гості.

Лисаківського госпіталізували до Міської клінічної лікарні № 11 Одеси, де йому зробили операцію. Наразі арбітр перебуває в комі, у нього вражені селезінка, легеня та кишечник,

Лисаківський — колишній футболіст, нападник. Суддівську кар'єру він почав ще у 2002 році, а в 2013 році дебютував у Прем'єр-лізі.

Андрій Лисаківський, фото: «Думская»


Нагадаємо, нещодавно в одному із сіл Подільського району Донеччини чоловік з обрізом мисливської рушниці та гранатами влаштував стрілянину.

Джерело: «Думская»

Джерело: Ракурс


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