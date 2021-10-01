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Ракурс
Андрей Лисаковский, фото: «Думская»

В украинского футбольного арбитра стреляли в Одессе — пострадавший в коме

1 окт 2021, 13:34
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Андрей Лисаковский, украинский футбольный арбитр, получил тяжелое огнестрельное ранение.

Инцидент произошел в Одессе. Об этом сообщает издание «Думская».

По информации издания, в футбольного функционера выстрелил из ружья неадекватный сосед матери, к которой Лисаковский пришел в гости.

Лисаковского госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 11 Одессы, где ему сделали операцию. В настоящее время арбитр находится в коме, у него поражены селезенка, легкое и кишечник,

Лисаковский — бывший футболист, нападающий. Судейскую карьеру он начал еще в 2002 году, а в 2013 году дебютировал в Премьер-лиге.

Андрей Лисаковский, фото: «Думская»


Напомним, недавно в одном из сел Подольского района Донецкой области мужчина с обрезом охотничьего ружья и гранатами устроил стрельбу.

Источник: «Думская»

Источник: Ракурс


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