Шуфрич - Наша семья была одной из самых богатых в Западной Украине

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Нестор Шуфрич заявил, что его семья является самой богатой в Западной Украине и владеет бизнесом во Львове. Также нардеп от ОПЗЖ рассказал, как ему и парламентарию-владельцу заблокированных «каналов Медведчука» Тарасу Козаку удалось стать олигархами.

Об этом в эфире программы «Право на власть» спросил у Шуфрича представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. По его словам, Шуфрич, который постоянно работал на государственных должностях, заработал десятки миллионов долларов.

До 1998 года наша семья была и остается одной из самых богатых в Западной Украине. В 1996 году такая структура как «Западэнерго», предприятие, которым я тогда лично руководил до того как стал народным депутатом, была должно около 100 млн долл. за предоставленные энергоносители. Я стал первым человеком в Украине, который не мог получить деньги и забрал киловатт-часы. Первые киловатт-часы я поставил великому человеку, моему учителю на «Львовскую железную дорогу» Георгию Кирпе. От него взял тариф и поехал дальше. Это все было до 1998 года. А потом меня избрали нардепом. Так как на предприятии, которое мне удалось возродить, работало 10 тыс. человек, — заявил Шуфрич.

Что касается Тараса Козака, нардеп отметил, что его коллега по фракции 10 лет занимался предпринимательской деятельностью. Шуфрич утверждает, что так называемый «кошелек Медведчука» не всегда работал в госструктурах, а с 2005 года до избрания депутатом в 2014 году активно занимался бизнесом.

В ответ представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявил, что Шуфрич плохо знает биографию Козака.