Боевик ЛНР рассказал, почему сбежал от террористов – видео допроса. Фото: СБУ

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Ракурс

Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с военнослужащими Вооруженных сил задержала боевика так называемой ЛНР. 23-летний парень добровольно сдался в плен.

Он является бывшим жителем города Попасная, что на Луганщине. Видео допроса боевика, который сбежал от террористов, опубликовала пресс-служба СБУ.

Выяснилось, что в 2014 году он выехал на временно оккупированную территорию вместе с отцом, который был активным участником незаконных вооруженных формирований. По словам парня, на «службу» он попал из-за отца. Украинский паспорт после 16 лет он не успел получить, однако утверждает, что российского документа он не принимал.

После достижения совершеннолетия в 2016 году парень заключил контракт с незаконным вооруженным формированием так называемой «народной милиции ЛНР». Боевик рассказал, что занимался ремонтом военной техники, а также отбывал ночные дежурства.

Парень решил сдаться украинским военным, потому что разочаровался в идеях террористов и решил вернуться в родной город. Также он рассказал о постоянных издевательствах и унижениях со стороны российских кураторов и своих «сослуживцев».

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под стражей.

Напомним, боевик так называемой ЛНР 28 сентября около 17.30 пришел на позиции одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил добровольно сдался в плен.