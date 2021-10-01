«Экспресс маникюр» и 20 тыс. дохода — что известно о кандидатке в вице-премьеры

https://racurs.ua/n161014-ekspress-manikur-i-20-tys-dohoda-chto-izvestno-o-kandidatke-v-vice-premery.html

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Кадровый голод в команде Владимира Зеленского сказывается. Елена Липовская-Эргюль, владелица торговой марки «Экспресс-маникюр», претендует на должность вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей.

Об этом свидетельствует поданная ею 30 сентября уточненная декларация кандидата на должность в Едином государственном реестре.

Доход кандидата на высокую должность в правительстве Украины составлял 2020 году 20,4 тыс. грн. Она его получила от зарегистрированной в Турции компании Sahne Vizyon Casting Turism.

Согласно документу, право собственности на ТМ «Экспресс маникюр» принадлежит Липовской-Эргюль с 2009 года.

Ее муж — гражданин Турции Эргюль Сюлейман Оузхан. Он заработал в прошлом году 633,84 тыс. грн в турецкой компании Tantur Tourism Co. «Интерфакс-Украина» сообщает, что человек с такими же данными, как у мужа Липовской-Эргюль был совладельцем туристической компании «Карья тур», которую признали банкротом в 2010 году.

Пара совместно владеет землей (1 тыс. кв. м) вблизи Борисполя, квартирами в Киеве и в Турции. В собственности вероятного кандидата в министры есть Range Rover Sport 2016 выпуска, в собственности мужа — Mercedes-Benz E180.

Липовская-Эргюль задекларировала 378 тыс. долл., 877 тыс. евро и 1,5 млн грн наличными. Еще миллион гривен она заняла третьим лицам.

Напомним, что 1−2 октября «Слуга народа» проводит совещание фракции в Трускавце. Ожидается и обсуждение кадровых вопросов.

Источник: «Интерфакс-Украина»