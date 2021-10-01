"Експрес манікюр" і 20 тис. доходу — що відомо про кандидата у віце-прем'єри

https://racurs.ua/ua/n161014-ekspres-manikur-i-20-tys-dohodu-scho-vidomo-pro-kandydatku-u-vice-premiery.html

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Кадровий голод в команді Володимира Зеленського дається взнаки. Олена Липівська-Ергюль, власниця торговельної марки «Експрес-манікюр», претендує на посаду віце-прем'єра-міністра з питань стратегічних галузей.

Про це свідчить подана нею 30 вересня уточнена декларація кандидата на посаду в Єдиному державному реєстрі.

Дохід кандидата на високу посаду в уряді України становив 2020 році 20,4 тис. грн. Вона його отримала від зареєстрованої в Туреччині компанії Sahne Vizyon Casting Turism.

Згідно з документом, право власності на ТМ «Експрес манікюр» належить Липівській-Ергюль з 2009 року.

Її чоловік — громадянин Туреччини Ергюль Сюлейман Оузхан. Він заробив торік 633,84 тис. грн у турецькій компанії Tantur Tourism Co. «Інтерфакс-Україна» повідомляє, що людина з такими ж даними, як у чоловіка Липівської-Ергюль був співвласником туристичної компанії «Карья тур», яку визнали банкрутом у 2010 році.

Пара спільна володіє землею (1 тис. кв. м) у Ревному поблизу Борисполя, квартирами у Києві і в Туреччині. У власності ймовірного кандидата у міністри є Range Rover Sport 2016 року випуску, у власності чоловіка — Mercedes-Benz E180.

Липівська-Ергюль задекларувала 378 тис. дол., 877 тис. євро і 1,5 млн грн готівкою. Ще мільйон гривень вона позичила третім особам.

Нагадаємо, що 1−2 жовтня «Слуга народу» проводить нараду фракції у Трускавці. Очікується й обговорення кадрових питань.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»