Українські посвідчення водія визнали ОАЕ

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Україна та ОАЕ домовилися про взаємне визнання посвідчень водія, фото: «Слово і Діло»
Українські посвідчення водія визнали ОАЕhttps://racurs.ua/ua/n161013-ukrayinski-posvidchennya-vodiya-vyznaly-oae.htmlРакурс
Україна та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) домовилися про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.
Відповідний договір відсьогодні, 1 жовтня, набув чинності. Про це повідомляє прес-служба МВС України.
Таким чином, кожен громадянин України, який переїжджає на проживання в ОАЕ, зможе конвертувати своє національне посвідчення водія на еміратський відповідник за спрощеною процедурою — без необхідності повторного складання іспитів.
Таке спрощення стосується лише категорій «А» та «В», — наголошують в МВС.
Крым того, громадяни України, які тимчасово перебувають в ОАЕ, можуть керувати автомобілем, маючи при собі національне посвідчення водія без необхідності додаткового отримання міжнародного посвідчення.
Аналогічні умови застосовуватимуться до громадян ОАЕ в Україні.
Нагадаємо, нещодавно переселенцям з Донбасу, у яких в паспорті громадянина України відсутні відомості про зареєстроване місце проживання, дозволили отримувати посвідчення водія і реєструвати та знімати з обліку автомобілі.
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