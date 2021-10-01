Українські посвідчення водія визнали ОАЕ

Україна та ОАЕ домовилися про взаємне визнання посвідчень водія, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n161013-ukrayinski-posvidchennya-vodiya-vyznaly-oae.html

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Україна та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) домовилися про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Відповідний договір відсьогодні, 1 жовтня, набув чинності. Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Таким чином, кожен громадянин України, який переїжджає на проживання в ОАЕ, зможе конвертувати своє національне посвідчення водія на еміратський відповідник за спрощеною процедурою — без необхідності повторного складання іспитів.

Таке спрощення стосується лише категорій «А» та «В», — наголошують в МВС.

Крым того, громадяни України, які тимчасово перебувають в ОАЕ, можуть керувати автомобілем, маючи при собі національне посвідчення водія без необхідності додаткового отримання міжнародного посвідчення.

Аналогічні умови застосовуватимуться до громадян ОАЕ в Україні.

Нагадаємо, нещодавно переселенцям з Донбасу, у яких в паспорті громадянина України відсутні відомості про зареєстроване місце проживання, дозволили отримувати посвідчення водія і реєструвати та знімати з обліку автомобілі.