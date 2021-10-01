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Ракурс
Пожежа у гімназії Києва — евакуйовано 1500 дітей

Пожежа у гімназії Києва — евакуйовано 1500 дітей (ФОТО)

1 жов 2021, 12:28
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Пожежа у гімназії Києва сталася 1 жовтня під час уроків. Внаслідок надзвичайної події довелося евакуювати 1500 дітей. Інцидент стався у чотириповерховій будівлі навчального закладу на території Дарницького району столиці.

Про це у Фейсбук в п’ятницю повідомила прес-служба управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

О 10.05 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про пожежу в одній із столичних гімназій на вул. Княжий затон, 12-А… По прибуттю було встановлено, що… на першому поверсі у їдальні сталося загоряння на площі 25 кв. м, — йдеться у повідомленні ДСНС.

До прибуття рятувальників адміністрація евакуацію персоналу та учасників навчального процесу.

Вогнеборці одразу приступили до гасіння пожежі. О 10.31 пожежу було локалізовано на площі 25 кв. м, а о 10.35 — ліквідовано… Загиблих та травмованих немає, — підсумували рятувальники.

На місці події працювало чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 вогнеборців.

Причину виникнення пожежі з’ясовують правоохоронні органи.


Джерело: Ракурс


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