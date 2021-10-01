Лукашенко закрив останню правозахисну організацію в Білорусі. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n161011-lukashenko-zakryv-ostannu-pravozahysnu-organizaciu-v-bilorusi.html

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У Білорусі закрили останню правозахисну організацію, яка діяла в країні з осені 1995 року.

30 вересня Верховний суд, підвладний диктатору Лукашенку, постановив задовольнити позов Міністерства юстиції та ліквідувати Білоруський Гельсінський комітет (БГК). Про це повідомляє «Радыё Свабода».

Організацію звинуватили в тому, що вона нібито заплатила двом особам за спостереження на президентських виборах 2020 року. Документи нібито були отримані в рамках неназваної кримінальної справи.

БГК на процесі представляв заступник голови Гаррі Погоняйло. Він звернув увагу, що організація не могла надати докази, тому що матеріали взяті з ще нерозглянутої кримінальної справи.

Погоняйло запропонував відкласти розгляд справи БГК до того часу, коли розглянуть попередню справу. Але суд постановив ліквідувати правозахисну організацію.

Голова Білоруського Гельсінського комітету Олег Гулак назвав рішення суду політичним, заявивши, що організація буде продовжувати роботу щодо захисту прав людини. Документи, на які посилався Мін’юст, Гулак назвав фальшивкою.

Нагадаємо, у Білорусі вбито співробітника КДБ — його застрелив мінчанин, до якого силовики увірвалися у квартиру. Стрілка було вбито вогнем у відповідь. Інцидент стався 28 вересня в Мінську.

Джерело: «Радыё Свабода»