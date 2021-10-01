Лукашенко закрыл последнюю правозащитную организацию в Беларуси. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n161011-lukashenko-zakryl-poslednuu-pravozaschitnuu-organizaciu-v-belarusi.html

Ракурс

В Беларуси закрыли последнюю правозащитную организацию, которая действовала в стране с осени 1995 года.

30 сентября Верховный суд, подвластный диктатору Лукашенко, постановил удовлетворить иск Министерства юстиции и ликвидировать Белорусский Хельсинкский комитет (БХК). Об этом сообщает «Радыё Свабода».

Организацию обвинили в том, что она якобы заплатила двум лицам за наблюдение на президентских выборах 2020 года. Документы якобы были получены в рамках неназванного уголовного дела.

БХК на процессе представлял заместитель председателя Гарри Погоняйло. Он обратил внимание, что организация не могла предоставить доказательства, так как материалы взяты из еще нерассмотренного уголовного дела.

Погоняйло предложил отложить рассмотрение дела БХК до того времени, когда рассмотрят предыдущее дело. Но суд постановил ликвидировать правозащитную организацию.

Председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак назвал решение суда политическим, заявив, что организация будет продолжать работу по защите прав человека. Документы, на которые ссылался Минюст, Гулак назвал фальшивкой.

Напомним, в Беларуси убит сотрудник КГБ — его застрелил минчанин, к которому силовики ворвались в квартиру. Стрелявший был убит ответным огнем. Инцидент произошел 28 сентября в Минске.

Источник: «Радыё Свабода»