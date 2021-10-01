Нардепы терпели присутствие журналистов в Раде - Шуфрич об ограничении для СМИ

https://racurs.ua/n161010-nardepy-terpeli-prisutstvie-jurnalistov-v-rade-shufrich-ob-ogranichenii-dlya-smi.html

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Нестор Шуфрич, председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и нардеп от ОПЗЖ, прокомментировал ограничения в работе журналистов в здании парламента. Сейчас кулуары Рады на две трети закрыты для представителей СМИ, которых заставили работать на небольшом огороженном участке. Открытого доступа к депутатам они не имеют.

К сожалению, карантинные ограничения существуют и в Верховной Раде… И мы действительно терпели, терпели, ту активность (журналистов в ложе для прессы в сессионном зале — ред.), которая была на балконах. Сейчас мы вынуждены ограничивать и количество присутствующих (представителей СМИ — ред.) и способ общения. Депутаты могут подниматься на третий этаж (для общения с журналистами — ред.), — заявил Шуфрич в эфире программы «Право на власть».

В то же время телеведущая отметила, что парламентарии не спешат подниматься на третий этаж к журналистам. На что Шуфрич ответил:

Более того, сейчас открылась площадка на втором этаже и журналисты имеют возможность оперативно общаться с депутатами.

Также Наталья Мосейчук раскритиковала председателя комитета Рады по вопросам свободы слова за пренебрежительное отношение к журналистам из-за его слов о том, что парламентарии были вынуждены «терпеть» журналистов.

Ваша работа выявить и информировать общество. И я в этом вас поддерживаю. (Представители СМИ — ред.) обнаруживают и сейчас, балкон не является ограничением. Ограничено передвижение в кулуарах. А на балконе работают ребята очень профессионально, — подытожил Шуфрич.



Напомним, депутаты не раз попадали в скандалы из-за фото, которые удавалось сделать фотокорреспондентам во время пленарных заседаний парламента. Речь идет о пересмотре порно на смартфонах, заказе проституток, покупке товаров, просмотре фильмов и тп вещей, которыми занимались нардепы на работе.