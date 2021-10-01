Мусор в карпатских реках — в сети появилось видео из Синевира

https://racurs.ua/n161009-musor-v-karpatskih-rekah-v-seti-poyavilos-video-iz-sinevira.html

Ракурс

В Карпатах в национальном парке «Синевир» местный житель выбрасывал мусор в горную реку.

Когда туристы попытались его остановить, тот заявил, что это «приказ сверху». И позже мусор якобы присыпят глиной, чтобы его не было заметно.

Очевидцы сняли видео и расспрашивали у человека, кто приказал ему сбрасывать гору мусора в реку, и пытались остановить мужчину, объясняя, что он уничтожает природу.

Тот долго отмалчивался, а потом коротко сказал: «В лесничестве».

Видео опубликовали в сообществе Фейсбук «Карпаты в сердце». Пользователи возмутились тем, что местный житель выгружает из телеги кучи мусора, сбрасывая его прямо у реки.

После публикации видео случаем заинтересовалась полиция Закарпатья. Спикер Нацполиции Закарпатской области Анна Дан рассказала, что соответствующая ситуация была и ею заинтересовалась полиция.

В комментариях под заметкой пользователи пишут, что мужчину за его действия нужно наказать.