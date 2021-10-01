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Ракурс
Видеосервис Netflix теперь доступен на украинском языке

На Netflix появился украинский язык — детали

1 окт 2021, 11:59
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Netflix, популярный видеосервис, запустил локализованный сервис с интерфейсом на украинском языке — netflix.com/ua.

Также компания запустила украиноязычные страницы в соцсетях Facebook и Twitter. Кроме того, украинский язык появился в мобильных приложениях и официальных приложениях Netflix для Smart TV.

Фильмы и сериалы на Netflix будут доступны не только с украинскими субтитрами, но и с украинским дубляжом. Украинский стала одним из более чем 30 языков, которыми «говорит» этот видеосервис.


Украинский язык уже переведены ряд популярных сериалов: «Бриджертон», «Половое воспитание», «Корона», «Ход королевы», «Бумажный дом», «Странные чудеса» и «Академия Амбрелла».

Netflix — крупнейший стриминговий сервис в мире с более чем 209 млн пользователей в 190 странах мира. Компания была основана в 1997 году в Калифорнии. Кроме дистрибуции контента, Netflix также занимается производством собственной медиапродукции, доступной пользователям сервиса.

Источник: Ракурс


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