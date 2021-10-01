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Ракурс
Відеосервіс Netflix тепер доступний українською мовою

На Netflix з’явилася українська мова — деталі

1 жов 2021, 11:59
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Netflix, популярний відеосервіс, запустив локалізований сервіс з інтерфейсом українською мовою — netflix.com/ua.

Також компанія запустила україномовні сторінки у соцмережах Facebook та Twitter. Крім того, українська мова з’явилася у мобільних додатках та офіційних додатках Netflix для Smart TV.

Фільми і серіали на Netflix будуть доступні не тільки з українськими субтитрами, а й з українським дубляжем. Українська стала однією з понад 30 мов, якими «говорить» цей відеосервіс.


Українською мовою вже перекладені низка популярних серіалів: «Бріджертони», «Статеве виховання», «Корона», «Ферзевий гамбіт», «Паперовий будинок», «Дивні дива» та «Академія Амбрелла».

Netflix — найбільший стримінговий сервіс у світі з понад 209 млн користувачів у 190 країнах світу. Компанія була заснована у 1997 році в Каліфорнії. Окрім дистрибуції контенту, Netflix також займається виробництвом власної медіапродукції, доступної користувачам сервісу.

Джерело: Ракурс


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