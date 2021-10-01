Відеосервіс Netflix тепер доступний українською мовою

https://racurs.ua/ua/n161008-na-netflix-z-yavylasya-ukrayinska-mova-detali.html

Ракурс

Netflix, популярний відеосервіс, запустив локалізований сервіс з інтерфейсом українською мовою — netflix.com/ua.

Також компанія запустила україномовні сторінки у соцмережах Facebook та Twitter. Крім того, українська мова з’явилася у мобільних додатках та офіційних додатках Netflix для Smart TV.

Фільми і серіали на Netflix будуть доступні не тільки з українськими субтитрами, а й з українським дубляжем. Українська стала однією з понад 30 мов, якими «говорить» цей відеосервіс.

Українською мовою вже перекладені низка популярних серіалів: «Бріджертони», «Статеве виховання», «Корона», «Ферзевий гамбіт», «Паперовий будинок», «Дивні дива» та «Академія Амбрелла».

Netflix — найбільший стримінговий сервіс у світі з понад 209 млн користувачів у 190 країнах світу. Компанія була заснована у 1997 році в Каліфорнії. Окрім дистрибуції контенту, Netflix також займається виробництвом власної медіапродукції, доступної користувачам сервісу.