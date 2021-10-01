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Космічний корабель Ілона Маска повернувся на Землю – ефектне відео. Фото: Укрінформ
Космічний корабель Ілона Маска повернувся на Землю — ефектне відеоhttps://racurs.ua/ua/n161007-kosmichnyy-korabel-ilona-maska-povernuvsya-na-zemlu-efektne-video.htmlРакурс
Cargo Dragon, вантажний космічний корабель американської компанії SpaceX Ілона Маска, успішно повернувся на Землю.
Він приводнився біля узбережжя Флориди у п’ятницю, 1 жовтня. Про це повідомила SpaceX у Twitter.
Корабель місяць пробув на Міжнародній космічній станції. Cargo Dragon доставив на Землю близько 2 тис. 900 кг вантажу, зокрема результати наукових експериментів.
Наразі це єдиний космічний корабель для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю. Наступний запуск очікується на початку грудня.
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