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Ракурс
Космічний корабель Ілона Маска повернувся на Землю – ефектне відео. Фото: Укрінформ

Космічний корабель Ілона Маска повернувся на Землю — ефектне відео

1 жов 2021, 11:43
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Cargo Dragon, вантажний космічний корабель американської компанії SpaceX Ілона Маска, успішно повернувся на Землю.

Він приводнився біля узбережжя Флориди у п’ятницю, 1 жовтня. Про це повідомила SpaceX у Twitter.


Корабель місяць пробув на Міжнародній космічній станції. Cargo Dragon доставив на Землю близько 2 тис. 900 кг вантажу, зокрема результати наукових експериментів.

Наразі це єдиний космічний корабель для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю. Наступний запуск очікується на початку грудня.

Джерело: Ракурс


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