Космический корабль Илона Маска вернулся на Землю – эффектное видео. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n161007-kosmicheskiy-korabl-ilona-maska-vernulsya-na-zemlu-effektnoe-video.html

Ракурс

Cargo Dragon, грузовой космический корабль американской компании SpaceX Илона Маска, успешно вернулся на Землю.

Он приводнился у побережья Флориды в пятницу, 1 октября. Об этом сообщила SpaceX в Twitter.

Корабль месяц пробыл на Международной космической станции. Cargo Dragon доставил на Землю около 2 тыс. 900 кг груза, в том числе результаты научных экспериментов.

Это единственный космический корабль для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю. Следующий запуск ожидается в начале декабря.