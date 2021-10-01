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Ракурс
Космический корабль Илона Маска вернулся на Землю – эффектное видео. Фото: Укринформ

Космический корабль Илона Маска вернулся на Землю — эффектное видео

1 окт 2021, 11:43
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Cargo Dragon, грузовой космический корабль американской компании SpaceX Илона Маска, успешно вернулся на Землю.

Он приводнился у побережья Флориды в пятницу, 1 октября. Об этом сообщила SpaceX в Twitter.


Корабль месяц пробыл на Международной космической станции. Cargo Dragon доставил на Землю около 2 тыс. 900 кг груза, в том числе результаты научных экспериментов.

Это единственный космический корабль для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю. Следующий запуск ожидается в начале декабря.

Источник: Ракурс


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