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Космический корабль Илона Маска вернулся на Землю – эффектное видео. Фото: Укринформ
Космический корабль Илона Маска вернулся на Землю — эффектное видеоhttps://racurs.ua/n161007-kosmicheskiy-korabl-ilona-maska-vernulsya-na-zemlu-effektnoe-video.htmlРакурс
Cargo Dragon, грузовой космический корабль американской компании SpaceX Илона Маска, успешно вернулся на Землю.
Он приводнился у побережья Флориды в пятницу, 1 октября. Об этом сообщила SpaceX в Twitter.
Корабль месяц пробыл на Международной космической станции. Cargo Dragon доставил на Землю около 2 тыс. 900 кг груза, в том числе результаты научных экспериментов.
Это единственный космический корабль для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю. Следующий запуск ожидается в начале декабря.
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