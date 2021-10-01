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Ракурс
CNN готовит интервью с Лукашенко о срыве спецоперации против «вагнеровцев»

CNN готовит интервью с Лукашенко о срыве спецоперации против «вагнеровцев»

1 окт 2021, 11:38
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CNN, американский телеканал готовит интервью с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко о срыве спецоперации по задержанию «вагнеровцев».

Сегодня (30 сентября — ред.) корреспондент CNN взял интервью у диктатора Лукашенко и задал ему вопрос о «вагнеровцах». По большому счету мы как государство уже должны участвовать в этой информационной кампании. Мы должны об этом знать, — указал бывший советник президента Владимира Зеленского Игорь Новиков в эфире программы «Право на власть».

По его мнению, Киев от начала скандала занял неправильную коммуникационную позицию в этом вопросе и должен придумать, как не проигрывать дальше. Телеведущая заявила, что при таких обстоятельствах даже не читала бы подобное интервью с самопровозглашенным президентом Беларуси. На что Новиков ответил:

Абсолютно верно. Однако мы, я имею в виду представителей украинской власти, которые уже заявили, что CNN — это почти партнерская организация с ФСБ России после первой фактажной серии об операции против «вагнеровцев». Поэтому, к сожалению, среагировав неправильно в первый раз и, тем более, заняв неправильную коммуникационную позицию по этой истории с самого начала, сейчас с каждым подобным эпизодом становится все сложнее. Никогда не должно быть сюрпризом то, что будут говорить и писать об Украине западные СМИ, — отметил Новиков.


Он также отметил, что информационная война РФ на территории Украины является не столь страшной. Его больше беспокоят различные боты и месседжи, направленные на разделение.

Источник: Ракурс


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