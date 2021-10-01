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Ракурс
В Украине ввели электронные больничные, фото: Софиевская поселковая территориальная община

Как работают e-больничные, рассказали в Минцифры

1 окт 2021, 11:24
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Украинская с сегодняшнего дня, 1 октября, уже не нужно после выздоровления снова идти к врачу и стоять в очереди, чтобы получить больничный. Отныне в Украине будут выдавать только электронные больничные — соответствующие данные врачи будут вносить в электронную систему.

Если болезнь будет протекать согласно плану лечения, больничный будет закрываться автоматически. А работодатели и бизнес в автоматическом режиме получать информацию о сотрудниках, которые болеют. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telrgram-канале рассказал, как работают электронной больничные.


Работает это так. После обследования пациента врач формирует медицинское заключение. Он создает его в Реестре и уверяет электронной подписью. Пациент получает смс, — отметил Федоров. — Далее документ попадает в Реестр Пенсионного фонда. Там формируется электронный листок нетрудоспособности — документ, по которому начисляются выплаты. Пациент получает вторую смс. А работодатель видит ваш документ на портале ПФУ.

Министр отметил, что за время переходного этапа внедрения e-больничных, который в Украине начался в июне, уже был сформирован почти миллион таких документов.

Источник: Ракурс


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