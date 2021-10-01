В Україні запровадили електронні лікарняні, фото: Софіївська селищна територіальна громада

https://racurs.ua/ua/n161004-yak-pracuut-e-likarnyani-rozpovily-u-mincyfry.html

Ракурс

Українцям з сьогоднішнього дня, 1 жовтня, вже не потрібно після одужання знову йти до лікаря та стояти в черзі, щоб отримати лікарняний. Відтепер в Україні видаватимуть лише електронні лікарняні — відповідні дані лікарі вноситимуть до електронної системи.

Якщо хвороба протікатиме згідно з планом лікування, лікарняний закриватиметься автоматично. А роботодавці й бізнес в автоматичному режимі отримуватимуть інформацію про співробітників, які хворіють. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telrgram-каналі розповів, як працюють е-лікарняні.

Працює це так. Після обстеження пацієнта лікар формує медичний висновок. Він створює його в Реєстрі та запевняє електронним підписом. Пацієнт отримує смс, — зазначив Федоров. — Далі документ потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду. Там формується електронний листок непрацездатності — документ, за яким нараховуються виплати. Пацієнт отримує другу смс. А роботодавець бачить ваш документ на порталі ПФУ.

Міністр зазначив, що за час перехідного етапу запровадження e-лікарняних, який в Україні розпочався у червні, вже було сформовано майже мільйон таких документів.