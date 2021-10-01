CNN готує інтерв’ю з Лукашенком про зрив спецоперації проти “вагнерівців”

https://racurs.ua/ua/n161006-cnn-gotuie-interv-u-z-lukashenkom-pro-zryv-specoperaciyi-proty-vagnerivciv.html

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CNN, американський телеканал, готує інтерв’ю з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком щодо зриву спецоперації із затримання «вагнерівців».

Сьогодні (30 вересня — ред.) кореспондент CNN взяв інтерв’ю у диктатора Лукашенка і задав йому питання щодо «вагнерівців». За великим рахунком ми як держава вже повинні брати участь у цій інформаційній кампанії. Ми повинні про це знати, — вказав колишній радник президента Володимира Зеленського Ігор Новіков в ефірі програми «Право на владу».

На його думку, Київ від початку скандалу зайняв неправильну комунікаційну позицію у цьому питанні і мусить придумати, як не програвати далі. Телеведуча заявила, що за таких обставин навіть не читала б подібне інтерв’ю з самопроголошеним президентом Білорусі. На що Новіков відповів:

Абсолютно вірно. Проте ми, я маю на увазі представників української влади, котрі вже заявили, що CNN — це мало не партнерська організація з ФСБ Росії після першої фактажної серії про операцію проти «вагнерівців». Тому, на жаль, зреагувавши неправильно уперше і, тим більше, зайнявши неправильну комунікаційну позицію по цій історії з самого початку, зараз з кожним подібним епізодом стає все складніше. В жодному разі не має бути сюрпризом те, що говоритимуть і писатимуть про Україну у західних ЗМІ, — зазначив Новіков.



Він також зауважив, що інформаційна війна РФ на території України є не настільки страшною. Його більше турбують різні боти і меседжі, направлені на розділення.