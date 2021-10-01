Сміття в карпатську річку - у мережі з’явилося відео із Синевира

https://racurs.ua/ua/n161009-smittya-v-karpatsku-richku-u-mereji-z-yavylosya-video-iz-synevyra.html

Ракурс

У Карпатах в національному парку «Синевир» чоловік викидав сміття в гірську річку.

Коли туристи спробували його зупинити, заявив, що це «наказ зверху». І що пізніше сміття присиплять глиною, щоб його не було помітно.

Очевидці зняли відео, найімовірніше, ще влітку. Вони розпитували в чоловіка, хто наказав йому скидати гору сміття в річку, і намагалися зупинити чоловіка, пояснюючи, що той знищує природу.

Той довго відмовчувався, а згодом коротко сказав: «У лісництві».

Відео опублікували у співтоваристві Фейсбук «Карпати в серце». Користувачі обурилися тим, що місцевий житель вивантажує з воза купи сміття, скидаючи його прямо біля річки.

Після публікації відео випадком зацікавилась поліція Закарпаття. Речниця Нацполіції Закарпатської області Ганна Дан розповіла, що відповідна ситуація була і нею зацікавилась поліція.