Сміття скидали в карпатську річку — у мережі з’явилося відео із Синевираhttps://racurs.ua/ua/n161009-smittya-v-karpatsku-richku-u-mereji-z-yavylosya-video-iz-synevyra.htmlРакурс
У Карпатах в національному парку «Синевир» чоловік викидав сміття в гірську річку.
Коли туристи спробували його зупинити, заявив, що це «наказ зверху». І що пізніше сміття присиплять глиною, щоб його не було помітно.
Очевидці зняли відео, найімовірніше, ще влітку. Вони розпитували в чоловіка, хто наказав йому скидати гору сміття в річку, і намагалися зупинити чоловіка, пояснюючи, що той знищує природу.
Той довго відмовчувався, а згодом коротко сказав: «У лісництві».
Відео опублікували у співтоваристві Фейсбук «Карпати в серце». Користувачі обурилися тим, що місцевий житель вивантажує з воза купи сміття, скидаючи його прямо біля річки.
Після публікації відео випадком зацікавилась поліція Закарпаття. Речниця Нацполіції Закарпатської області Ганна Дан розповіла, що відповідна ситуація була і нею зацікавилась поліція.