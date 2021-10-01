Нардепи терпіли присутність журналістів у Раді — Шуфрич про обмеження для ЗМІ

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Нестор Шуфрич, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова й нардеп від ОПЗЖ, прокоментував обмеження у роботі журналістів в будівлі парламенту. Зараз кулуари Ради на дві третини закриті для представників ЗМІ, яких змусили працювати на невеликій огородженій ділянці. Відкритого доступу до депутатів вони не мають.

На жаль, карантинні обмеження існують і в Верховній Раді… І ми дійсно терпіли, терпіли, ту активність (журналістів у ложі для преси в сесійній залі — ред.), яка була на балконах. Зараз ми змушені обмежувати і кількість присутніх (представників ЗМІ — ред.) і спосіб спілкування. Депутати можуть підніматися на третій поверх (для спілкування з журналістами — ред.), — заявив Шуфрич в ефірі програми «Право на владу».

Водночас телеведуча зауважила, що парламентарі не поспішають підніматися на третій поверх до журналістів. На що Шуфрич відповів:

Більше того, зараз відкрився майданчик на другому поверсі і журналісти мають можливість оперативно спілкуватися з депутатами.

Також Наталія Мосейчук розкритикувала голову комітету Ради з питань свободи слова за зневажливе ставлення до журналістів через його заяву, що парламентарі були змушені «терпіти» журналістів.

Ваша робота виявити і інформувати суспільство. І я в цьому вас підтримую. (Представники ЗМІ — ред.) виявляють і зараз, балкон не є обмеженням. Обмежено пересування в кулуарах. А на балконі працюють хлопці дуже професійно, — підсумував Шуфрич.



Нагадаємо, депутати не раз потрапляли в скандали через фото, які вдавалося зробити фотокореспондентам під час пленарних засідань парламенту. Йдеться про перегляд порно на смартфонах, замовлення повій, купівлю товарів, перегляд фільмів і тп речей, за якими «спіймали» нардепів на роботі.