Депутат пересилав еротичне відео, фото: PxFuel

https://racurs.ua/ua/n146652-erotychne-video-peresylav-kolezi-po-radi-sluga-drabovskyy-video.html

Ракурс

Депутата зі «Слуги народу» Анатолія Драбовського журналісти спіймали на пересилання колезі і сусідові по робочому місцю Олегу Тарасову відео з напівоголеною жінкою.

Інцидент стався під час перерви у Верховній Раді, повідомляє видання Tk Media.

Зазначається, що Драбовський, через те, що на його мобільному телефоні, де також були присутні еротичні фотографії, виникла нестача вільного місця, згодом також видалив з пристрою відео брифінгу МОЗ.

62-річний Драбовський — член парламентського комітету з питань бюджету. У Раду він потрапив, перемігши на позачергових виборах 2019 року в мажоритарному виборчому окрузі № 12 у Вінницькій області. До обрання депутатом був ректором Вінницького кооперативного інституту.

Тарасов — член комітету з питань аграрної та земельної політики. На виборах 2019 року він був № 74 у виборчому списку «Слуги народу».

Нагадаємо, восени минулого року в поле зору журналістів потрапило інтимне листування депутата від «Слуги народу» Олени Криворучкіної.