Одружився, у сім’ї чекали дитину — десантники про загиблого 21-річного воїна, фото — Без табу

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На Донбасі розслідують обставини загибелі українського військовослужбовця. На Луганщині під час несення служби по охороні базового табору загинув воїн 80-ї окремої десантно-штурмової бригади солдат Іван Горошко.

Інцидент стався 16 листопада, повідомила прес-служба бригади. Обставини загибелі з’ясовуються, ведеться слідство.

Горошко — 21-річний уродженець Знам’янки (Кіровоградська область). У нього залишилась дружина, з якою вони чекали на дитину. Цього року він одружився.

Проект «Книга пам’яті полеглих за Україну» пише, що події відбулися поблизу Станиці Луганської.

Командування та особовий склад 80-ї бригади висловили щирі співчуття рідним та близьким захисника України.

У Станиці Луганській правоохоронці затримали військового за підозрою у вбивстві свого співслужбовця. За версією слідства, загиблий отримав смертельне поранення в потилицю з автомата від колеги.

Затриманий зізнався у заподіянні смерті солдату та повідомив, що злочин вчинив у стані алкогольного сп’яніння.

У військовій прокуратурі Луганського гарнізону спочатку отримали повідомлення про скоєння начебто суїциду військовослужбовцем в районі Станиці Луганської. Правоохоронці повідомили, що відбулося приховування вбивства, зокрема порушено сліди злочину, зброя загиблого була переміщена, а отримані військовослужбовцем тілесні ушкодження не відповідали обставинам самогубства.