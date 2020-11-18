Женился, в семье ждали ребенка — десантники о погибшем 21-летнем воине, фото — Без табу

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На Донбассе расследуют обстоятельства гибели украинского военнослужащего. На Луганщине во время несения службы по охране базового лагеря погиб солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Иван Горошко.

Инцидент произошел 16 ноября, сообщила пресс-служба бригады. Обстоятельства гибели выясняются, ведется следствие.

Горошко — 21-летний уроженец Знаменки (Кировоградская область). У него осталась жена, с которой они ждали ребенка. В этом году он женился.

Проект «Книга памяти павших за Украину» пишет, что события произошли вблизи Станицы Луганской. Там правоохранители задержали военнослужащего по подозрению в убийстве своего сослуживца. По версии следствия, погибший получил смертельное ранение в затылок из автомата от коллеги.

Задержанный признался в причинении смерти солдату и сообщил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения.

В военной прокуратуре Луганского гарнизона сначала получили сообщение о совершении якобы суицида военнослужащим. Правоохранители сообщили, что произошло сокрытие убийства — оружие погибшего было перемещено, а полученные военнослужащим телесные повреждения не соответствовали обстоятельствам самоубийства.