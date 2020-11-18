Депутат пересылал эротическое видео, фото: PxFuel

https://racurs.ua/n146652-eroticheskoe-video-peresylal-kollege-po-rade-sluga-drabovskiy-video.html

Ракурс

Депутата из «Слуги народа» Анатолия Драбовского журналисты поймали на пересылке коллеге и соседу по рабочему месту Олегу Тарасову видео с полуобнаженной женщиной.

Инцидент произошел во время перерыва в Верховной Раде, сообщает издание Tk Media.

Отмечается, что Драбовский, из-за того, что на его мобильном телефоне, где также присутствовали эротические фотографии, возникла нехватка свободного места, впоследствии также удалил с устройства видео брифинга Минздрава.

62-летний Драбовский — член парламентского комитета по вопросам бюджета. В Раду он попал, победив на внеочередных выборах 2019 года в мажоритарном избирательном округе № 12 в Винницкой области. До избрания депутатом был ректором Винницкого кооперативного института.

Тарасов — член комитета по вопросам аграрной и земельной политики. На выборах 2019 года он был № 74 в избирательном списке «Слуги народа».

Напомним, осенью прошлого года в поле зрения журналистов попала интимная переписка депутата от «Слуги народа» Елены Криворучкиной.