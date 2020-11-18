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Ракурс
Депутат пересылал эротическое видео, фото: PxFuel

Эротическое видео пересылал коллеге по Раде «слуга» Драбовский (ВИДЕО)

18 ноя 2020, 12:21
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Депутата из «Слуги народа» Анатолия Драбовского журналисты поймали на пересылке коллеге и соседу по рабочему месту Олегу Тарасову видео с полуобнаженной женщиной.

Инцидент произошел во время перерыва в Верховной Раде, сообщает издание Tk Media.

Отмечается, что Драбовский, из-за того, что на его мобильном телефоне, где также присутствовали эротические фотографии, возникла нехватка свободного места, впоследствии также удалил с устройства видео брифинга Минздрава.

62-летний Драбовский — член парламентского комитета по вопросам бюджета. В Раду он попал, победив на внеочередных выборах 2019 года в мажоритарном избирательном округе № 12 в Винницкой области. До избрания депутатом был ректором Винницкого кооперативного института.

Тарасов — член комитета по вопросам аграрной и земельной политики. На выборах 2019 года он был № 74 в избирательном списке «Слуги народа».


Напомним, осенью прошлого года в поле зрения журналистов попала интимная переписка депутата от «Слуги народа» Елены Криворучкиной.


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