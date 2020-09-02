«Слуга» Шевченко обматерил фотографа, ворвавшись в ложе СМИ в Раде. Фото: Андрей Якобчук

https://racurs.ua/n143307-sluga-shevchenko-obmateril-fotografa-vorvavshis-v-loje-smi-v-rade-foto.html

Ракурс

Слуги народа довольно часто попадают в скандалы. Сегодня, 2 сентября, отличился Евгений Шевченко из президентской фракции. Он ворвался в ложе СМИ и мешал работать фотокорреспонденту Яну Доброносову.

Шевченко начал снимать на телефон, как работает фотограф, после чего использовал нецензурную лексику по отношению к фотокорреспонденту. Об этом Ян Доброносов написал на своей странице в Фейсбук.

Не имею ничего против (съемки на телефон — ред.), но когда он спросил, зачем я это делаю, я ответил, что считаю, что он должен заниматься проблемами людей. На что депутат Шевченко ответил: «Мне по**й, что ты считаешь». К сожалению, — рассказал фотограф.

Он также опубликовал фото, которые свидетельствуют, что нардеп действительно снимал на телефон, как он работает.

Конфликтная ситуация возникла накануне из-за того, что Ян Донброносов опубликовал фото с Шевченко в своих соцсетях. После этого нардеп начал возмущаться в комментариях и угрожать фотографу.

Придется взять фотоаппарат и совершить контрудар. Держись хорошо за балкон, от удивления не упади, — написал Шевченко.

Сегодня же «слуга» посвятил Доброносову целый пост на своей странице в Фейсбук. Он обвинил журналиста в том, что тот зарабатывает, ища «компрометирующие ракурсы или роется в чужом мобильном телефоне».

Как сообщал «Ракурс», в феврале Максим Ткаченко, депутат из «Слуги народа», обругал Алексея Кучеренко, народного депутата от «Батькивщины». Инцидент произошел во время рассмотрения земельной реформы в Верховной Раде.