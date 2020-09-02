«Слуга» Шевченко обматюкав фотографа, вдершись до ложа ЗМІ у Раді. Фото: Андрій Якобчук

https://racurs.ua/ua/n143307-sluga-shevchenko-obmatukav-fotografa-vdershys-do-loja-zmi-u-radi-foto.html

Ракурс

Слуги народу доволі часто потрапляють у скандали. Сьогодні, 2 вересня, відзначився Євген Шевченко з президентської фракції. Він вдерся до ложа ЗМІ та заважав працювати фотокореспонденту Яну Доброносову.

Шевченко почав знімати на телефон, як працює фотограф, після чого використав нецензурну лексику по відношенню до фотокореспондента. Про це Ян Доброносов написав на своїй сторінці у Фейсбук.

Не маю нічого проти (знімання на телефон — ред.), але коли він запитав, навіщо я це роблю, я відповів, що вважаю, що він повинен займатись проблемами людей. На що депутат Шевченко відповів: «Мені по**й, що ти вважаєш». На жаль, — розповів фотограф.

Він також опублікував фото, які свідчать, що нардеп дійсно знімав на телефон, як він працює.

Конфліктна ситуація виникла напередодні через те, що Ян Донброносов опублікував фото з Шевченком у своїх соцмережах. Після цього нардеп почав обурюватися у коментарях та погрожувати фотографу.

Доведеться взяти фотоапарат і робити контрудар. Тримайся добре за балкон, від здивування не впади, — написав Шевченко.

Сьогодні ж «слуга» присвятив Доброносову цілий пост на своїй сторінці у Фейсбук. Він звинуватив журналіста у тому, що той заробляє, шукаючи «компроментуючі ракурси чи риється у чужому мобільному телефоні».

Як повідомляв «Ракурс», у лютому Максим Ткаченко, депутат зі «Слуги народу», облаяв Олексія Кучеренка, народного депутата від «Батьківщини». Інцидент стався під час розгляду земельної реформи у Верховній Раді.