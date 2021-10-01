Пожар в гимназии Киева - эвакуированы 1500 детей

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Ракурс

Пожар в гимназии Киева произошел 1 октября во время уроков. Вследствие чрезвычайного происшествия пришлось эвакуировать 1500 детей. Инцидент произошел в четырехэтажном здании учебного заведения на территории Дарницкого района столицы.

Об этом в Фейсбуке в пятницу сообщила пресс-служба управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В 10.05 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о пожаре в одной из столичных гимназий на ул. Княжий затон, 12-А… По прибытию было установлено, что… на первом этаже в столовой произошло возгорание на площади 25 кв. м, — говорится в сообщении ГСЧС.

До прибытия спасателей администрация провела эвакуацию персонала и участников учебного процесса.

Пожарные сразу приступили к тушению пожара. В 10.31 пожар был локализован на площади 25 кв. м, а в 10.35 — ликвидирован… Погибших и травмированных нет, — подытожили спасатели.

На месте происшествия работало четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 пожарных.

Причину возникновения пожара выясняют правоохранительные органы.