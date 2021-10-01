Украинские водительские удостоверения признали ОАЭ

Украина и ОАЭ договорились о взаимном признании водительских удостоверений, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n161013-ukrainskie-voditelskie-udostovereniya-priznali-oae.html

Ракурс

Украина и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) договорились о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Соответствующий договор с сегодняшнего дня, 1 октября, вступил в силу. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Таким образом, каждый гражданин Украины, который переезжает на жительство в ОАЭ, сможет конвертировать свое национальное удостоверения водителя на эмиратское по упрощенной процедуре — без необходимости повторной сдачи экзаменов.

Такое упрощение касается только категорий «А» и «В», — подчеркивают в МВД.

Крым того, граждане Украины, которые временно находятся в ОАЭ, могут управлять автомобилем, имея при себе национальное водительское удостоверение без необходимости дополнительного получения международного удостоверения.

Аналогичные условия будут применяться к гражданам ОАЭ в Украине.

Напомним, недавно переселенцам из Донбасса, в которых в паспорте гражданина Украины отсутствуют сведения о зарегистрированном месте жительства, позволили получать водительское удостоверение и регистрировать и снимать с учета автомобили.