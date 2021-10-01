Украинские водительские удостоверения признали ОАЭ

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Украина и ОАЭ договорились о взаимном признании водительских удостоверений, фото: «Слово и Дело»
Украинские водительские удостоверения признали ОАЭhttps://racurs.ua/n161013-ukrainskie-voditelskie-udostovereniya-priznali-oae.htmlРакурс
Украина и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) договорились о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.
Соответствующий договор с сегодняшнего дня, 1 октября, вступил в силу. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Таким образом, каждый гражданин Украины, который переезжает на жительство в ОАЭ, сможет конвертировать свое национальное удостоверения водителя на эмиратское по упрощенной процедуре — без необходимости повторной сдачи экзаменов.
Такое упрощение касается только категорий «А» и «В», — подчеркивают в МВД.
Крым того, граждане Украины, которые временно находятся в ОАЭ, могут управлять автомобилем, имея при себе национальное водительское удостоверение без необходимости дополнительного получения международного удостоверения.
Аналогичные условия будут применяться к гражданам ОАЭ в Украине.
Напомним, недавно переселенцам из Донбасса, в которых в паспорте гражданина Украины отсутствуют сведения о зарегистрированном месте жительства, позволили получать водительское удостоверение и регистрировать и снимать с учета автомобили.
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