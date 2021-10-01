Бойовик ЛНР розповів, чому втік від терористів – відео допиту. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n161015-boyovyk-lnr-rozpoviv-chomu-vtik-vid-terorystiv-video-dopytu.html

Ракурс

Служба безпеки України (СБУ) разом із військовослужбовцями Збройних сил затримала бойовика так званої ЛНР. 23-річний хлопець добровільно здався в полон.

Він є колишнім мешканцем міста Попасна, що на Луганщині. Відео допиту бойовика, який втік від терористів, опублікувала прес-служба СБУ.

З’ясувалося, що у 2014 році він виїхав на тимчасово окуповану територію разом з батьком, який був активним учасником незаконних збройних формувань. За словами хлопця, на «службу» він потрапив через батька. Український паспорт після 16 років він не встиг отримати, однак стверджує, що російського документа він не приймав.

Після досягнення повноліття у 2016 році молодик уклав контракт із незаконним збройним формуванням так званої «народної міліції ЛНР». Бойовик розповів, що займався ремонтом військової техніки, а також відбував нічні чергування.

Хлопець вирішив здатися українським військовим, бо розчарувався в ідеях терористів та вирішив повернутися у рідне місто. Також він розповів про постійні знущання та приниження з боку російських кураторів та своїх «співслужбовців».

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь в їхній діяльності) Кримінального кодексу України. Зараз він перебуває під вартою.

Нагадаємо, бойовик так званої ЛНР 28 вересня близько 17.30 прийшов на позиції однієї із механізованих бригад зі складу Об'єднаних сил добровільно здався в полон.