Шуфрич - Наша сім’я була і є однією із найбагатших у Західній Україні

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Нестор Шуфрич заявив, що його родина є найбагатшою у Західній Україні та володіє бізнесом у Львові. Також нардеп від ОПЗЖ розповів, як йому та парламентарю-власнику заблокованих «каналів Медведчука» Тарасу Козаку вдалося стати олігархами.

Про це в ефірі програми «Право на владу» запитав у Шуфрича представник української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський. За його словами, Шуфрич котрий постійно працював на державних посадах, заробив десятки мільйонів доларів.

До 1998 року наша сім’я була і є однією із найбагатших у Західній Україні. У 1996 році така структура як «Західенерго», підприємство, яким я тоді особисто керував до того як став народним депутатом, була винна близько 100 млн дол. за надані енергоносії. Я став першою людиною в Україні, яка не могла отримати гроші і забрала кіловат-години. Перші кіловат-години я поставив великій людині, моєму вчителю на «Львівську залізницю» Георгію Кирпі. Від нього взяв тариф і поїхав далі. Це все було до 1998 року. А потім мене обрали нардепом. Тому що на підприємстві, яке мені вдалося відродити, працювало 10 тис. осіб, — заявив Шуфрич.

Щодо Тараса Козака, нардеп зазначив, що його колега по фракції 10 років займався підприємницькою діяльністю. Шуфрич переконує, що так званий «гаманець Медведчука» не завжди працював у держструктурах, а з 2005 року до обрання депутатом у 2014 році активно займався бізнесом.

У відповідь представник української делегації у Тристоронній контактній групі заявив, що Шуфрич погано знає біографію Козака.