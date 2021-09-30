Полиция. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n160959-triller-na-odeschine-mujchina-ustroil-perestrelku-s-policiey-video.html

Ракурс

Стрельба в Одесской области прозвучала в одном из сел Подольского района сегодня, 30 сентября.

Неизвестный мужчина стрелял из обреза охотничьего ружья и имел при себе гранаты. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

О стрельбе полицейским сообщили местные жители. На место происшествия отправились служащие, которые отрабатывали владельцев оружия в соседнем населенном пункте. Во время переговоров с полицейскими злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону и повредил автомобиль одного из правоохранителей. Полиция стреляла в ответ.

Через несколько минут преступник зашел в чужой дом и с угрозами выгнал хозяев. А потом вышел на улицу — уже вооруженный обрезом и гранатой. Он направился к дому, в котором живет женщина с детьми. Чтобы предотвратить возможные жертвы, полицейские ликвидировали злоумышленника. Была введена полицейская спецоперация «Гром».

В результате стрельбы никто не пострадал. На месте работают полицейские-взрывотехники и руководство Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Напомним, ранее мы сообщали, что стрельба в Одесской области прозвучала 14 июля. Неизвестный мужчина открыл огонь из автомата в небо, празднуя свадьбу и устроив пробку в пригороде Одессы.