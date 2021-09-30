Поліція. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n160959-tryler-na-odeschyni-cholovik-vlashtuvav-perestrilku-z-policiieu-video.html

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Стрілянина на Одещині пролунала в одному з сіл Подільского району сьогодні, 30 вересня.

Невідомий чоловік стріляв з обрізу мисливської рушниці та мав при собі гранати. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Про стрілянину поліцейських сповістили місцеві жителі. На місце події вирушили службовці, які відпрацьовували власників зброї у сусідньому населеному пункті. Під час переговорів з поліцейськими зловмисник кілька разів вистрілив у їхній бік та пошкодив автомобіль одного з правоохоронців. Поліція стріляла у відповідь.

За кілька хвилин злочинець зайшов до чужого будинку та з погрозами вигнав господарів. А потім знову вийшов на вулицю — вже озброєний обрізом і гранатою. Він попрямував до будинку, у якому мешкає жінка з дітьми. Щоб запобігти можливим жертвам, поліцейські ліквідували зловмисника. В дію була введена поліцейська спецоперація «Грім».

Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. На місці працюють поліцейські-вибухотехніки та керівництво Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що стрілянина на Одещині пролунала 14 липня. Невідомий чоловік відкрив вогонь з автомата в небо, святкуючи весілля та влаштувавши затор у передмісті Одеси.