Футбольні фанати потролили рух BLM у Польщі, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n161020-futbolni-fanaty-potrolyly-ruh-na-pidtrymku-blm-u-polschi-foto.html

Ракурс

Акцію Black Lives Matter, яку традиційно провели футболісти англійського «Лестера» перед матчем Ліги Європи, використали на свою користь вболівальники «Легії».

Матч відбувся 30 вересня у Варшаві. «Легія» виграла 1:0.

Фанати польського клубу знали, що гравці «Лестера» встануть на коліно і використали це як частину свого вболівальницького перформансу. Вони написали на велетенському банері англійською: «Схилив коліно перед Його Величністю».

Малася на увазі саме «Легія», у кольори якої було розмальовано банер. Так і сталося — перед стартовим свистком гості схилили коліна на кілька секунд, але вийшло, що вони зробили це на знак солідарності з BLM, і перед банером «Легії».

У 2020 році Союз європейських футбольних асоціацій закликав уболівальників проявляти повагу до акції на підтримку руху Black Lives Matter на матчах чемпіонату Європи. В організації заявили, що «будь-який гравець, який закликає до рівності між людьми, схиливши коліно, матиме право зробити це».

Акція, в рамках якої футболісти по всьому світу схиляють коліно, пов’язана з рухом проти расизму Black Lives Matter. Учасники BLM вимагають системних змін і вважають, що вбивство афроамериканця Джорджа Флойда поліцейським пов’язано з расистськими упередженнями в суспільстві.

Популярність руху Black Lives Matter (у перекладі — Життя чорних важливі) почала різко зростати під час протестів після смерті Флойда у 2020 році.