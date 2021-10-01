Уряд працює над законом про амністію на Донбасі, фото: «Главком»

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Кабмін працює над законопроектом про амністію на Донбасі та визнання певних документів, виданих на тимчасово окупованих територіях.

Віце-прем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив про це під час виступу на «Х щорічному судовому форумі», повідомляє агентство «РБК-Україна».

За його словами, в цьому законопроекті детально проговорюватиметься, як робити амністію, як робити конвалідацію певних документів.

Такої правової доктрини як конвалідація до цього в Україні не було, — зазначив Резніков.

Конвалідація — це процедура визнання певних документів, виданих на окупованих територіях, таких як свідоцтва про народження, смерть, укладення та розірвання шлюбу.

Раніше на розгляд Венеційської комісії подали рамковий законопроект про перехідний період для Донбасу, покликаний задати тон та напрямки для подальшого пакету законодавчих актів про перехідний період. Цей законопроект комісія має розглянути 15 жовтня.

Не чекаючи прийняття законопроекту про перехідний період, ми вже працюємо над законопроектом про процедури. Це більш детальний, більш глибокий закон, — зазначив Резніков.

Джерело: «РБК-Україна»