Біженців з “ДНР” в російському серіалі назвали пропащими злодіями

https://racurs.ua/ua/n160989-bijenciv-z-dnr-v-rosiyskomu-seriali-nazvaly-propaschymy-zlodiyamy-video.html

Ракурс

Біженців з терористичної ДНР в російському серіалі показали злодіями, котрі обікрали росіян, які надавали їм допомогу. Фрагмент серіалу «Контакт», що вийшов на російському каналі ТНТ, оприлюднив представник України в Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

ДНР отримала підлий удар в спину. І від кого! Від братньої Росії! На російському каналі ТНТ вийшов серіал «Контакт», в якому біженців з ОРДЛО показали злісними крадіями… Герої розмовляють з доведеним до абсурду донецьким акцентом. А коли їх виводять на чисту воду, виправдовують своє злодійство тим, що вони постраждали за «русскій мір» і Росія їм тепер зобов’язана… У нас нічого подібного зняти не додумалися. Проте Росія вдосталь поглумилася над прихильниками ДНР, — зазначив Казанський.

Біженці? Від кого біжите, біженці?.. Не хочеш по закону, буде по «поняттях». Відрубаю руку, як злодієві… Ви що, взагалі кінчені? Вона вам шмотки віддає, а ви їй хату «виносите»? Ви на неї молитися повинні, — говорить персонаж росіянина, якого за сценарієм обікрали біженці з ДНР.

