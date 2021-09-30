Захоплення моряків у Керченській протоці — у Гаазі почнуться слухання

https://racurs.ua/ua/n160988-zahoplennya-moryakiv-u-kerchenskiy-protoci-u-gaazi-pochnutsya-sluhannya-proty-rf.html

Ракурс

Міжнародний арбітражний суд, що був створений відповідно до Конвенції ООН з морського права, 11−16 жовтня проведе у Гаазі слухання у справі Україна проти Росії щодо атаки російських військових на кораблі ВМС Збройних сил України та моряків у Керченській протоці у листопаді 2018 року.

Про це у Твіттер повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

11 жовтня Арбітражний трибунал розпочне слухання щодо юрисдикції у справі України проти Росії стосовно незаконного захоплення у листопаді 2018 року трьох українських суден «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни-Капу» та 24 українських моряків — військовослужбовців ВМС ЗСУ, — написав головний дипломат України.

З його слів, ця справа є дуже важливою для Києва, оскільки вона доводить протиправність поведінки Росії щодо України.

Ми доводимо протиправність поведінки РФ по відношенню до нашої держави, незаконність затримання і утримання українських військових кораблів та протиправного судилища проти наших моряків, які дев’ять місяців провели в російській тюрмі, — заявив Кулеба.



Глава зовнішньополітичного відомства висловив впевненість, що суд притягне Москву до відповідальності.

Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов’язав Кремль негайно повернути під контроль України кораблі «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу» та 24 членів їхніх екіпажів. 7 вересня відбувся обмін у форматі 35 на 35, тоді були звільнені 24 полонені моряки. 18 листопада в акваторії Чорного моря РФ передала Україні військові катери, 20 листопада вони прибули в український порт Очаків.