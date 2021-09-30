Захват моряков в Керченском проливе - в Гааге начнутся слушания против РФ

https://racurs.ua/n160988-zahvat-moryakov-v-kerchenskom-prolive-v-gaage-nachnutsya-slushaniya-protiv-rf.html

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Международный арбитражный суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, 11−16 октября проведет в Гааге слушания по делу Украины против России относительно атаки российских военных на корабли ВМС Вооруженных сил Украины и моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Об этом в Твиттере сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

11 октября Арбитражный суд начнет слушания по юрисдикции в деле Украина против России в отношении незаконного захвата в ноябре 2018 года трех украинских кораблей «Никополь», «Бердянск» и «Яны-Капу» и 24 украинских моряков — военнослужащих ВМС ВСУ, — написал главный дипломат Украины.

По его словам, это дело является очень важным для Киева, поскольку оно доказывает противоправность поведения России в отношении Украины.

Мы доводим противоправность поведения РФ по отношению к нашему государству, незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и противоправного судилища наших моряков, которые девять месяцев провели в российской тюрьме, — заявил Кулеба.



Глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что суд привлечет Москву к ответственности.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года на запрос Украины обязал Кремль немедленно вернуть под контроль Украины корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» и 24 членов их экипажей. 7 сентября состоялся обмен в формате 35 на 35, тогда были освобождены 24 моряка. 18 ноября в акватории Черного моря РФ передала Украине военные катера, 20 ноября они прибыли в украинский порт Очаков.