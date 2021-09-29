З’явилося відео масовки ОПЗЖ — не знають ані української, ані російської

https://racurs.ua/ua/n160900-z-yavylosya-video-masovky-opzj-ne-znaut-ani-ukrayinskoyi-ani-rosiyskoyi-video.html

Ракурс

З’явилося відео учасників мітингу «Опозиційної партії — за життя» — деякі її учасники не володіли ані українською, ані російською мовами. Окремі учасники реагували на запитання журналістів досить агресивно, інші ж не заперечували, що стали «масовкою» за гроші.

Йдеться про нещодавній мітинг проросійської партії під стінами Верховної Ради. Відео опублікував «Кий-Інформ», а також представник України у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

Партія ОПЗЖ встановила новий рекорд. У куплену масовку на черговий мітинг під Верховну Раду набрали людей, які навіть не володіли ані українською, ані російською мовами, і взагалі не розуміли виступаючих. На моїй пам’яті, до такого ще не доходило. Наймали гопників, бомжів, провокаторів, божевільних, але гастарбайтерів з далекого зарубіжжя ще не було. На що тільки не йдуть гроші російських платників податків, — зазначив Казанський.

На відеозаписі можна побачити, як деякі «мітингувальники» агресивно реагують на камеру і запитання журналістів. Молодики кажуть, що вони прийшли на акцію, бо їм стало «нудно і вони вирішили підтримати когось». Завдання учасників мітингу — стояти, чекати. За це їм пообіцяли заплатити 200 грн.