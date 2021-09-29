Появилось видео массовки ОПЗЖ — не понимают украинский и русский

https://racurs.ua/n160900-poyavilos-video-massovki-opzj-ne-ponimaut-ukrainskiy-i-russkiy-video.html

Ракурс

Появилось видео митинга «Оппозиционные партии — за жизнь» — некоторые его участники не владели ни украинским, ни русским языками. Отдельные участники реагировали на вопрос журналистов достаточно агрессивно, другие же не отрицали, что стали «массовкой» за деньги.

Речь идет о недавнем митинге пророссийской партии под стенами Верховной Рады. Видео опубликовал «Кий-Информ», а также представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

Партия ОПЗЖ установила новый рекорд. В купленную массовку на очередной митинг под Верховную Раду набрали людей, которые даже не владели ни украинским, ни русским языками, и вообще не понимали выступающих. На моей памяти, до такого еще не доходило. Нанимали гопников, бомжей, провокаторов, сумасшедших, но гастарбайтеров из дальнего зарубежья еще не было. На что только не идут деньги российских налогоплательщиков, — отметил Казанский.

На видеозаписи можно увидеть, как некоторые «митингующие» агрессивно реагируют на камеру и вопросы журналистов. Молодые люди говорят, что они пришли на акцию, потому что им стало «скучно и они решили поддержать кого-то». Задача участников митинга — стоять, ждать. За это им пообещали заплатить 200 грн.