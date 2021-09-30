Беженцев из ДНР в российском сериале назвали пропащими ворами

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Ракурс

Беженцев из террористической ДНР в российском сериале представили ворами, которые обокрали россиян, оказывающих им помощь. Фрагмент сериала «Контакт», который вышел на российском канале ТНТ обнародовал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

ДНР получила подлый удар в спину. И от кого! От братской России! На российском канале ТНТ вышел сериал «Контакт», в котором беженцев из ОРДЛО показали злобными ворами… Герои разговаривают с доведенным до абсурда донецким акцентом. А когда их выводят на чистую воду, оправдывают свое воровство тем, что они пострадали за русский мир и Россия им теперь обязана… У нас ничего подобного снять не додумались. Зато Россия вдоволь поглумилась над сторонниками ДНР, — отметил Казанский.

Беженцы? От кого бежите, беженцы?.. Не хочешь по закону, будет по понятиям. Отрубаю руку, как вору… Вы что, вообще конченые? Она вам шмотки отдает, а вы ей хату «выносите»? Вы на нее молиться должны, — говорит персонаж россиянина, которого по сценарию обокрали беженцы из ДНР.

