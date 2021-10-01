Паркувальників у Києві охоронятимуть муніципали – їх б'ють водії. Фото: ФБ

https://racurs.ua/ua/n161025-parkuvalnykiv-u-kyievi-ohoronyatymut-municypaly-yih-b-ut-vodiyi-foto.html

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У Києві жорстоко побили інспектора з паркування. Інцидент трапився ввечері 30 вересня біля метро «Печерська» на вулиці Генерала Алмазова.

Інспектор під час служби отримав удари по обличчю, йому зламали ніс. Про напад повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Зазначається, що водій автомобіля Skoda Oktavia припаркувався в другій смузі, зупинивши рух транспорту, який був позаду. Інспектор почав складати протокол, натомість водій напав на нього.

Усов уточнив, що «інспекторів з паркування лякають і атакують майже кожного дня», але вони продовжать наводити порядок у місті.