Руку ФБР побачив Лукашенко у вбивстві співробітника КДБ комп’ютерником з Мінська

Олександр Лукашенко, фото: Politeka.net

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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі заявив, що спецслужби США, передусім ФБР, нібито мали прямі контакти з «терористичними осередками», котрі, за його словами, готовили теракти в Білорусі.

Про це повідомив провладний білоруський Telegram-канал «Пул первого».

За словами Лукашенка, у Білорусі нібито розкрили екстремістську мережу «Рабочи рух», з якою був пов’язаний 31-річний житель Мінська Андрій Зельцер, працівник американської IT-компанії, котрий нещодавно застрелив співробітника КГБ, який увірвався до його квартири.

Яке відношення цей айтішник, який має зарплату в місяць в 10 разів більше, ніж середня зарплата робітників, яке він має відношення до цих робочим? Та ніякого. Це звичайні «іділівські» осередки європейського розливу на території Білорусі, — заявив Лукашенко.

Також Лукашенко пообіцяв притягнути до відповідальності всіх, хто очорнює пам’ять загиблого КДБіста.