Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Олександр Лукашенко, фото: Politeka.net

Руку ФБР побачив Лукашенко у вбивстві співробітника КДБ комп’ютерником з Мінська

1 жов 2021, 14:59
999

Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі заявив, що спецслужби США, передусім ФБР, нібито мали прямі контакти з «терористичними осередками», котрі, за його словами, готовили теракти в Білорусі.

Про це повідомив провладний білоруський Telegram-канал «Пул первого».

За словами Лукашенка, у Білорусі нібито розкрили екстремістську мережу «Рабочи рух», з якою був пов’язаний 31-річний житель Мінська Андрій Зельцер, працівник американської IT-компанії, котрий нещодавно застрелив співробітника КГБ, який увірвався до його квартири.

Яке відношення цей айтішник, який має зарплату в місяць в 10 разів більше, ніж середня зарплата робітників, яке він має відношення до цих робочим? Та ніякого. Це звичайні «іділівські» осередки європейського розливу на території Білорусі, — заявив Лукашенко.

Також Лукашенко пообіцяв притягнути до відповідальності всіх, хто очорнює пам’ять загиблого КДБіста.


Окрестіно (комплекс місць позбавлення волі в Мінську, які стали символом тортур щодо опозиціонерів у Білорусі — ред.) вільне, — заявив Лукашенко. — Ми не пробачимо загибель цього хлопця.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів