Від чого залежить ризик смерті від інсульту, розповіли вчені. Фото: blitz.if.ua

https://racurs.ua/ua/n161027-vid-chogo-zalejyt-ryzyk-smerti-vid-insultu-rozpovily-vcheni.html

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Інсульт — досить поширене захворювання, яке щороку виникає у 16 ​​млн осіб у всьому світі. Медики порівняли кількість інсультів між жителями поселень, розташованих вище 2 тис. 500 метрів над рівнем моря та нижче цієї позначки.

Вчені з Великої Британії, Іспанії, США та Еквадору проаналізували захворюваність і смертність від інсульту в жителів різних регіонів Еквадору. Робота експертів опублікована в Frontiers in Physiology.

Дані про захворюваність і смертність від інсульту отримали з національної медичної бази в період з 2001 року по 2017 рік.

Лікарі виявили, що у людей, які проживають на великій висоті над рівнем моря, нижча смертність від інсульту, ніж у людей, які проживають на нижчій висоті над рівнем моря (відносний ризик 0,91 для чоловіків і 0,83 для жінок).

Крім того, їх рідше госпіталізують з інсультом, також таке порушення розвивається у них у більш зрілому віці.

Дослідники вважають, що жителі гір адаптувалися до хронічної нестачі кисню, тому їхні судини швидше відновлюються після інсульту.

Нагадаємо, інсулін став більш доступним для хворих на діабет в Україні. З 1 жовтня програма забезпечення інсулінами перейшла до адміністрування Національної служби здоров’я України та увійшла до переліку «Доступних ліків».

Джерело: Frontiers in Physiology