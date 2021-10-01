Стародавнє місто розкопали археологи на півдні Туреччини

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Стародавнє місто Діокайсарея розкопали археологи біля селища Узунджабурч в провінції Мерсін на півдні Туреччини. На території археологічної пам’ятки розташовані залишки населеного пункту епохи еллінізму.

Розкопки та реставраційні роботи тривають у театрі, святилищі, вівтарі, храмі та частині вежі стародавнього міста, — повідомив викладач кафедри археології університету Мерсіна професор Уміт Айдиноглу, який керує розкопками.

За його словами, Узунджабурч був адміністративним та релігійним центром регіону в період після смерті Александра Македонського до 30 року до н. е. Більшість споруд міста знаходяться під землею, проте вони добре збереглися, пише Anadolu.

У розкопках беруть участь 50 археологів. Роботи фінансує Міністерство культури і туризму Туреччини.

Відомо, що стародавнє місто в епоху еллінізму було столицею провінції і головним релігійним центром.

Археологи сподіваються, що нові знахідки приваблять туристів у регіон.

Джерело: Anadolu