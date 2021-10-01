Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Стародавнє місто розкопали археологи на півдні Туреччини

Стародавнє місто розкопали археологи на півдні Туреччини (ФОТО)

1 жов 2021, 15:19
999

Стародавнє місто Діокайсарея розкопали археологи біля селища Узунджабурч в провінції Мерсін на півдні Туреччини. На території археологічної пам’ятки розташовані залишки населеного пункту епохи еллінізму.

Розкопки та реставраційні роботи тривають у театрі, святилищі, вівтарі, храмі та частині вежі стародавнього міста, — повідомив викладач кафедри археології університету Мерсіна професор Уміт Айдиноглу, який керує розкопками.

За його словами, Узунджабурч був адміністративним та релігійним центром регіону в період після смерті Александра Македонського до 30 року до н. е. Більшість споруд міста знаходяться під землею, проте вони добре збереглися, пише Anadolu.

Стародавнє місто розкопали археологи на півдні Туреччини / Anadolu

Стародавнє місто розкопали археологи на півдні Туреччини / Anadolu

Стародавнє місто розкопали археологи на півдні Туреччини / Anadolu

Стародавнє місто розкопали археологи на півдні Туреччини / Anadolu

Стародавнє місто розкопали археологи на півдні Туреччини / Anadolu

У розкопках беруть участь 50 археологів. Роботи фінансує Міністерство культури і туризму Туреччини.

Відомо, що стародавнє місто в епоху еллінізму було столицею провінції і головним релігійним центром.


Археологи сподіваються, що нові знахідки приваблять туристів у регіон.

Джерело: Anadolu

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів